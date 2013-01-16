Подготовить и представить депутатам Госдумы информацию об условиях работы журналистов "Первого канала", имеющих иностранное подданство, может думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Соответствующее протокольное поручение подготовил депутат-единоросс Михаил Старшинов.

В частности, получают ли такие специалисты, например журналист Владимир Познер, более высокую заработную плату по сравнению с журналистами, обладающими только российским гражданством. И если это так, то на каком основании.



Госдума может рассмотреть поручение Старшинова уже этим вечером, передает РИА Новости.