Комитет ГД РФ по безопасности проверит зарплаты журналистов "Первого канала"
16 января 2013, 18:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Подготовить и представить депутатам Госдумы информацию об условиях работы журналистов "Первого канала", имеющих иностранное подданство, может думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Соответствующее протокольное поручение подготовил депутат-единоросс Михаил Старшинов.
В частности, получают ли такие специалисты, например журналист Владимир Познер, более высокую заработную плату по сравнению с журналистами, обладающими только российским гражданством. И если это так, то на каком основании.
Госдума может рассмотреть поручение Старшинова уже этим вечером, передает РИА Новости.