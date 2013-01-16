Подписан российско-бангладешский меморандум о сотрудничестве. ВИДЕО

Меморандум о сотрудничестве подписали накануне в рамках российско-бангладешской встречи на высшем уровне министр юстиции России Александр Коновалов и министр иностранных дел Бангладеш Дипу Мони.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством права, юстиции и по парламентским делам Народной Республики Бангладеш в сфере юстиции на ближайшие 5 лет, в том числе предусматривает обмен информацией в сфере юстиции, совместное развитие систем бесплатной правовой помощи и юридических услуг обеих стран.

"АН" писали, что в Москве накануне прошли переговоры Владимира Путина с премьером Бангладеш Шейх Хасиной.

Президент России и Премьер-министр Бангладеш обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В ходе визита были По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Шейх Хасины подписан пакет документов. В частности заключены межправсоглашения о предоставлении Бангладеш государственных кредитов на цели финансирования подготовительного этапа сооружения атомной электростанции "Руппур" и поставок российской продукции военного назначения.

Кроме меморандума о сотрудничестве в сфере юстиции, заключены соглашения в области здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, а также борьбы с терроризмом. Достигнута договоренность об учреждении Информационного центра по атомной отрасли в Дакке.

Российская сторона подтвердила намерения генерирующей компании ОАО "ВО «Технопромэкспорт» принять участие в реконструкции созданных с советским/российским участием и сооружении новых энергогенерирующих мощностей в Бангладеш, передает пресс-служба Кремля.

Среди других приоритетов – активизация межпарламентского механизма сотрудничества, развитие контактов в области культуры, а также между средствами массовой информации.

Кроме того, Владимир Путин и Шейх Хасина приняли совместное заявление. в котором, в частности отмечается, что товарооборот вырос значительно, более чем на 20 процентов, составил около 700 миллионов долларов".

"Это далеко не предел, мы сегодня об этом говорили. Мы ставим вполне реалистичную задачу: в самое ближайшее время объём товарооборота должен дорасти до 1 миллиарда долларов", - отмечается в заявлении.

ВИДЕО пресс-службы Кремля.