Подписан российско-бангладешский меморандум о сотрудничестве. ВИДЕО
16 января 2013, 18:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Меморандум о сотрудничестве подписали накануне в рамках российско-бангладешской встречи на высшем уровне министр юстиции России Александр Коновалов и министр иностранных дел Бангладеш Дипу Мони.
Меморандум определяет основные направления сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством права, юстиции и по парламентским делам Народной Республики Бангладеш в сфере юстиции на ближайшие 5 лет, в том числе предусматривает обмен информацией в сфере юстиции, совместное развитие систем бесплатной правовой помощи и юридических услуг обеих стран.
"АН" писали, что в Москве накануне прошли переговоры Владимира Путина с премьером Бангладеш Шейх Хасиной.
Президент России и Премьер-министр Бангладеш обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.
В ходе визита были По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Шейх Хасины подписан пакет документов. В частности заключены межправсоглашения о предоставлении Бангладеш государственных кредитов на цели финансирования подготовительного этапа сооружения атомной электростанции "Руппур" и поставок российской продукции военного назначения.
Кроме меморандума о сотрудничестве в сфере юстиции, заключены соглашения в области здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, а также борьбы с терроризмом. Достигнута договоренность об учреждении Информационного центра по атомной отрасли в Дакке.
Российская сторона подтвердила намерения генерирующей компании ОАО "ВО «Технопромэкспорт» принять участие в реконструкции созданных с советским/российским участием и сооружении новых энергогенерирующих мощностей в Бангладеш, передает пресс-служба Кремля.
Среди других приоритетов – активизация межпарламентского механизма сотрудничества, развитие контактов в области культуры, а также между средствами массовой информации.
Кроме того, Владимир Путин и Шейх Хасина приняли совместное заявление. в котором, в частности отмечается, что товарооборот вырос значительно, более чем на 20 процентов, составил около 700 миллионов долларов".
"Это далеко не предел, мы сегодня об этом говорили. Мы ставим вполне реалистичную задачу: в самое ближайшее время объём товарооборота должен дорасти до 1 миллиарда долларов", - отмечается в заявлении.
ВИДЕО пресс-службы Кремля.