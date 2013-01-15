Владимир Путин встречается с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной, которая находится в Москве с официальным визитом. Планируется подписание ряда совместных документов.

В ходе переговоров предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего углубления сотрудничества в торгово-экономической области, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, космоса, сельского хозяйства, здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

"АН" писали, что предыдущая встреча Владимира Путина с Шейх Хасиной состоялась 23 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" Международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле.