Кремль комментирует требования граждан о роспуске Госдумы

Сегодня пресс-секретарь Путина Д. Песков прокомментировал позицию Кремля по отношению к "маршу против подлецов", со слов Пескова, в Кремле разделяют обеспокоенность граждан проблемами российских сирот.

Однако, одновременно с пониманием обеспокоенности, Песков назвал требования о роспуске Госдумы России, принявшей "Антимагнитский закон" "не заслуживающими внимания".

"Обеспокоенность людей в связи с тем, как организовать, обустроить жизнь российских сирот, улучшить эту жизнь, безусловно, заслуживает внимания и может восприниматься с пониманием", - цитируют Интернет-СМИ слова пресс-представителя Владимира Путина.

"Эта точка зрения не заслуживает внимания как абсолютно неконструктивная", - так отозвался Песков о призывах граждан, прошедших сегодня в центре Москвы "маршем против подлецов", к роспуску Государственной Думы.