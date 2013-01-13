Депутат Государственной Думы Лахова, один из разработчиков "антимагнитского закона", запрещающего американцам усыновление российских сирот-инвалидов, дала свою оценку "Маршу против подлецов", сегодня проходящему в Москве.

Как рассказала Лахова, она сдержала свое обещание и пришла на "марш против подлецов", однако, по словам Лаховой, она пробыла на месте сбора граждан около 50 минут, покинув Пушкинскую площадь в 13.30.

Лахова дала свою оценку событиям, по ее мнению, акция граждан направлена исключительно в поддержку американского бизнеса, так как "агентства по усыновлению получали неплохие деньги за подбор детей".

Екатерина Лахова назвала "Марш против подлецов", участники которого выступают за роспуск Госдумы, очередной политической акцией.

АН напоминают, что "Марш против подлецов" начался сегодня в 14.00 в центре Москвы, среди участников - Дмитрий и Геннадий Гудковы, Максим Виторган, Алексей Корнев и Амина Зарипова, Сергей Удальцов, Михаил Касьянов, Борис Немцов.