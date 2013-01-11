Российское государство покончит с практикой усыновления сирот иностранцами

Российское государство намерено покончить с практикой усыновления сирот иностранцами, соответствующие поправки в Семейный Кодекс России уже подготовлены, сообщил СМИ депутат от ЕР Евгений Федоров.

Сначала предусмотрен запрет на усыновление российских сирот гражданам тех стран, с которыми у РФ не заключены двусторонние соглашения об усыновлении.

В интервью "Эху Москвы", Федоров уточнил, что вторым этапом станет разрыв подобных соглашений, поправки к Семейному Кодексу будут внесены, как ожидается, в январе.Соглашения об усыновлении у России заключены с США, Италией и Францией.