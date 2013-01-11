Единоросс Исаев угрожает тем, кто собирается выйти на марш 13 января ?

Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Исаев пригрозил тем, кто собирается принять участие в "Марше против подлецов" в Москве 13 января.

Наша задача - загнать организаторов и участников марша детоторговцев на обочину политической и общественной жизни. Об этом пишет Исаев в материале, опубликованном в пятницу, 11 января, в газете "Комсомольская правда". "Давайте внимательно вглядимся и запомним лица организаторов и активных участников этого марша. Наша задача на ближайшие годы загнать их на такую обочину политической и общественной жизни, куда Макар телят не гонял", - призвал единоросс.

"Выступая с посланием к Федеральному Собранию в декабре 2012 года, Владимир Путин сказал, что при всем многообразии взглядов, неизбежном при многопартийной системе, должны быть общие патриотические ценности для всех серьезных политических сил. И непринимающие эти ценности политики являются маргиналами", высказал своем мнение Исаев.

По его мнению, "решение российского парламента абсолютно логично. Мы страна, которая не хочет торговать своими гражданами", сообщается на сайте "ЕР".

"И сделанный шаг по пути запрета усыновления американцами – только первый шаг. В дальнейшем мы откажемся от иностранного усыновления как такового, с которым сегодня миримся, как с вынужденным злом. Пока запрет распространили только на США", - считает Андрей Исаев.

Напомним, "закон Димы Яковлева" принят в России в ответ на американский "закон Магнитского". Гражданам США с 1 января 2013 года запрещено усыновлять маленьких россиян-сирот.