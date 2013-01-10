Совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими назвал "сектантским" недавнее выступление президента Сирии Башара Асада, но позже заявил, что он "оговорился и приносит извинения".

Эмиссар ООН и ЛАГ в интервью Би-би-си заявил, что речь лидера САР перед представителями общественности в Дамаске "в целом ничем не отличается (от предыдущих)".

"Возможно, она даже еще более сектантская и однобокая", - добавил Брахими, передает портал "Грузия сегодня".

Спецпредставитель отметил, что не видит Асада частью переходного правительства, формирование которого предусмотрено мирным планом, согласованным крупнейшими мировыми державами в прошлом году.

Напомним, в воскресенье президент Сирии Башар Асад предложил новый план мирного урегулирования конфликта в стране, включающий проведение национальной конференции с целью примирения конфликтующих сторон, референдума по проекту новой конституции Сирии, парламентских выборов, а также формирование нового правительства. В США его речь уже назвали "оторванной от действительности".

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также разочарован выступлением президента Сирии от 6 января. Глава ООН заявил, что в своей речи президент отклонил наиболее важные элементы Женевского коммюнике, передал пресс-центр Организации объединенных наций.

Между тем, завтра Лахдар Брахими в пятницу проведет еще одну встречу с представителями России и США.

"Совместный специальный представитель по Сирии Лахдар Брахими в пятницу в штаб-квартире ООН в Женеве встретится с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и заместителем государственного секретаря США Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН для прессы.

В сообщении отмечается, что участники встречи продолжат поиски политического разрешения кризиса в Сирии.