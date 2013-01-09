Прокуратура Швейцарии заморозила ряд банковских счетов и запросила информацию и выписки еще по некоторым в рамках расследования гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Расследование гибели сотрудника Hermitage Capital продолжается, а чьи деньги оказались вне доступа, пока неизвестно.

В 2011 году власти Швейцарии уже блокировали многомиллионные банковские счета, принадлежащие бывшему мужу налоговой чиновницы Ольги Степановой. По версии коллег Сергея Магнитского, налоговая инспекция № 28 по Москве, которую возглавляла Ольга Степанова, одобряла незаконный возврат налогов из казны. В данный момент ведется налоговая проверка всех причастных к этому делу людей.

После смерти Магнитского глава Hermitage Capital Уильям Браудер, который сейчас наряду с покойным аудитором проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов, подал в Берне заявление с просьбой расследовать факты отмывания денежных средств, проводившегося российскими чиновниками. Генеральная прокуратура провела в нескольких финансовых учреждениях так называемое банковское издание и потребовала открытия банковских документов. Это произошло, в частности, в Credit Suisse, где были заблокированы банковские счета. «У Credit Suisse дела плохи. Они приняли миллионы русских чиновников и их родственников, которые не могли когда-либо сделать столько денег. Работает ли вообще в Credit Suisse механизм защиты от «отмытых» денег?» — сказал базельский профессор права и эксперт в области отмывания денег Марк Пьет, оказывавший в Швейцарии юридическую поддержку Биллу Браудеру. «Credit Suisse придерживается всех действующих законов и правил, в том числе касающихся предотвращения отмывания денег», — заявили, в свою очередь, в банке, сообщает gazeta.ru.



Напомним, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов юрист фонда Нermitage Сapital Сергей Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Защита Сергея Магнитского заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование.