Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития таможенной службы РФ до 2020 года. В стратегии прописана единая система приоритетов для таможенных органов.

Ее целью является решение задач в области таможенного дела. Стратегия станет основой для выработки решений в таможенной политике и разработки ряда госпрограмм, сообщила пресс-служба главы государства. Стратегия определяет направления развития таможенных органов, основные задачи, формы и содержание деятельности в сфере таможенного дела на период до 2020 года, устанавливает единую для таможенных органов систему приоритетов, а также определяет целевые индикаторы для мониторинга исполнения поставленных задач.

Документ подготовлен в целях совершенствования деятельности таможенных органов с учетом перехода Российской Федерации на инновационный принцип развития экономики, интеграции страны в мировое хозяйство, изменения масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности, отмечает пресс-служба кабинета министров.