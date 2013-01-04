КПРФ считает Немцова и Касьянова хуже Единой России

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вадим Соловьёв прокомментировал возможность конструктивного диалога с несистемной оппозицией в 2013 году.

«Ни с Касьяновым, ни с Немцовым, ни с Кудриным у нас никаких отношений нет и быть не может. Потому что мы их считаем еще большей бедой для страны, чем «единороссы», - отметил Соловьёв. - Они уже себя проявили и показали. С той частью, с которой можно работать: с Удальцовым, с Навальным - с этой частью можно говорить. В определенной части оппозиции, антикоммунизм на первом месте. Они не могут перешагнуть эти стереотипы».

Соловьёв также признал, что во многих регионах этот диалог между партией и несистемными оппозиционерами был налажен еще в 2012 году: «Во многих регионах у нас нормальные, хорошие отношения с несистемной оппозицией, у них такого антикоммунизма нет. В Твери, например, весь этот год мы провели семь больших акций и в них участвовали активисты несистемной оппозиции. В основном, КПРФ подавала заявки, а они подтягивались к нашим мероприятиям: местные яблочники, «Гражданский союз», блогеры разные подтягивались. Там у нас хорошие, рабочие контакты».