Путин - самый влиятельный человек на планете

По версии влиятельного американского журналиста Яна Бреммера, опубликовавшего свой рейтинг в посте на сайте издания Foreign Policy, российский президент Владимир Путин стал самым влиятельным человеком на планете по итогам 2012 года, однако он занял только вторую строчку рейтинга, первая осталась пустой.

Автор в своём посте на сайте журнала Foreign Policy опубликовал рейтинг лиц, определяющих пути развития современного мира, президент РФ назван им самым могущественным политическим, деловым и общественным деятелем планеты.

Как поясняет Бремер, первая строка осталась пустой, поскольку размах глобальных проблем таков, что ни одному человеку не по плечу с ними справиться, мир ожидает человека, который будет "готов взвалить на свои плечи ответственность за самые сложные и опасные вызовы" современности.

Вслед за Владимиром Путиным в рейтинге журналиста стоит глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Затем в списке идет канцлер Германии Ангела Меркель, на пятом месте - американский президент Барак Обама, а на шестом - председатель Европейского центрального банка Марио Драга.

В первой десятке рейтинга также фигурируют: верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи; глава Международного валютного фонда Кристин Лагард; саудовский монарх Абдалла Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Следует добавить, что рейтинг составил именно Ян Бреммер, а не журнал Foreign Policy и это частное мнение автора.