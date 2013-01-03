Сенат США единогласно поддержал вчера резолюцию, осуждающую запрет на усыновление российских детей американцами. Парламентарии привели данные по числу сирот в РФ и количеству их приемных родителей за рубежом.

В соответствии со статистикой, 740 тысяч детей в России лишены полноценной заботы со стороны опекунов. За 2011 год 7 тысяч 400 из них были усыновлены на родине, а 3 тысячи 400 - за рубежом. Среди иностранцев, взявших маленьких россиян в свои семьи, немало граждан США.

Авторы заявления выразили свое возмущение тем фактом, что 46 детей, по которым уже было принято решение об иностранном усыновлении, будут вынуждены остаться в детдомах, сообщает РБК.

Сенаторы охарактеризовали принятие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" ("закон Димы Яковлева") как попытку "использовать беззащитных сирот в политической игре". Назвав политику подобного рода недопустимой, парламентарии призвали пересмотреть недавно одобренный закон.

Принятие сенатом США резолюции по "закону Димы Яковлева" было приурочено ко вступлению нормативного акта в силу 1 января 2013 г. Американские законодатели отметили в своем заявлении, что с этого времени автоматически прекращает действие соглашение об усыновлении, заключенное между двумя странами. По действующим правилам, о разрыве ранее скрепленного договора требуется предупреждать не менее чем за 12 месяцев.