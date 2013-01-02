Иванишвили: власти прекращают преследование соратников Саакашвили

Премьер–министр Грузии Бидзина Иванишвили , лидер партии «Грузинская мечта», своем новогоднем обращении к народу заявил о том, что власти прекращают преследование соратников президента Михаила Саакашвили.

Грузинские телеканалы передали выступление премьера, в котором прозвучало: «Процесс завершен. Система насилия и лжи поражена. Сейчас мы должны простить всех тех, кто по желанию или нет, но участвовали в этой системе. Мы должны простить их и придумать что-то подобное амнистии».

Напомним, после того, как партия Иванишвили победила на выборах и он занял пост главы грузинского правительства, в стране начались задержания высокопоставленных чиновников из команды президента Саакашвили. Парламент объявил о создании следственной комиссии, которая займется расследованием преступлений его режима.

Премьер–министр Грузии считает, и неоднократно заявлял, что в Грузии за последние годы сложилась «преступная система», что «режим Саакашвили держался на лжи, насилии и пиаре».

За последнее время были задержаны экс-министр обороны, экс-замминистра МВД, экс-министр финансов и энергетики, экс-министр образования и юстиции, бывшие сотрудники МВД, мэрии Тбилиси, а также других ведомств, напоминает РБК. Большинству из них было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.