Постоянный представитель республики Дагестан при президенте РФ Гаджи Махачев прокомментировал идею создания кодекса поведения для уроженцев Кавказа, инициированную националистами.

По словам Махачева, никакой кодекс, особенно разработанный русскими националистами, ничего не даст. "Мы родились с кодексом чести. Националисты ничего не смогут подсказать нам хорошего, полезного и позитивного. Я считаю, что это неправильное заигрывание с ними", — сказал Махачев в интервью РСН.

"АН" сообщали, что лидер объединения "Русские" Дмитрий Демушкин, сообщил накануне о создании рабочей комиссии, которая будет заниматься разработкой кодекса поведения уроженцев Кавказа вне зон традиционного проживания.



По словам Демушкина, инициатива создания рабочей группы принадлежит министерству национальной политики Чечни. Он уже дал свое согласие войти в рабочую комиссию.

Против свода правил для уроженцев Кавказа выступили правозащитники. Правозащитница Светлана Ганнушкина заявила: "Я считаю это нелепым. У нас есть закон, которому должны подчиняться все: и кавказцы, и не кавказцы, в том числе и русские националисты. Почему бы для них не сделать специфический кодекс, чтобы они не кричали "Москва для москвичей" и "Россия для русских".