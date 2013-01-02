Путин подписал закон о госслужбе, чиновники смогут работать до 70 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Президентский указ изменил предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Ранее предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 60 лет.

Законом вносится изменение в статью 251 федерального закона от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации». При этом срок госслужбы чиновника с его согласия может быть продлен по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 65 лет, а государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», — до окончания срока полномочий указанного лица.

Законом вводится норма, согласно которой федеральному государственному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе, замещающему должность государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы, срок государственной гражданской службы с его согласия может быть продлен по решению главы государства, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет.

Введение данной нормы будет способствовать сохранению на федеральной государственной гражданской службе высококвалифицированных и опытных государственных гражданских служащих, относящихся к руководящему кадровому составу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.