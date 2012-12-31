Путин поручил администрации Кремля представить законопроект о выборах в ГД

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля и ЦИК представить законопроект, предусматривающий выборы в Госдуму по смешанной избирательной системе — мажоритарной и пропорциональной - до 1 марта 2013 года.

Перечень поручений Путина по реализации послания федеральному собранию размещен на сайте Кремля:

"Представить для внесения в Госдуму:

1) проект федерального закона, предусматривающий выборы депутатов Госдумы по смешанной избирательной системе, при которой половина депутатов избирается на мажоритарной основе по одномандатным округам, а другая половина — на пропорциональной основе по партийным спискам".

Ранее глава ЦИК Владимир Чуров сообщал, что Центризбирком намерен представить предложения по переходу на смешанную систему выборов депутатов Госдумы к концу января.

Напомним, в рамках своего обращения к федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к смешанной системе формирования Государственной думы, которая была отменена в 2005 году.