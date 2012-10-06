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6 октября 2012, 22:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации организована проверка фактов организации массовых беспорядков в России, изложенных в документальном фильме "Анатомия протеста – 2", вышедшем в эфире на телеканале НТВ 5 октября 2012 года.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба СКР. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Следком напомнил, что ГСУ СК России продолжается расследование уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, по которому проходят 17 фигурантов. В отношении двух фигурантов уголовные дела выделены в отдельное производство и следственные действия по ним уже завершены.