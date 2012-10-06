Вице-спикер Госдумы попросит проверить «Анатомию протеста-2»

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6 октября 2012, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер Государственной думы Сергей Железняк намерен обратиться в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Следственный комитет. Железняк попросит проверить факты из фильма «Анатомия протеста-2» на предмет наличия в нем задокументированных свидетельств уголовных преступлений, таких как государственная измена и теракты.

Железняк намерен направить запрос при первой возможности, скорее всего – еще до понедельника. Вице-спикер полагает, что речь идет о серьезных преступлениях и фигуранты возможного уголовного дела не должны иметь возможность бежать из России, сообщает Газета.ру.

Напомним, главным героем «Анатомии протеста-2», который показал в пятницу НТВ, стал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сам Удальцов фильм не посмотрел. По его словам, фильм - бред и клевета.

НТВшники утверждают, что в их распоряжении оказалась видеозапись встречи Сергея Удальцова и других активистов «Левого фронта» — Леонида Развозжаева, Константина Лебедева, Юрия Аймалетдинова — с председателем комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.

Участники встречи обсуждают планы оппозиционной деятельности в России. В частности, грузинский политик, который в фильме назван одним из главных организаторов «революции роз» в 2003 году, обещает собеседнику финансировать его деятельность и говорит, что договорился об этом с Андреем Бородиным, экс-владельцем «Банка Москвы», который в настоящее время живет в Лондоне.

В фильме «Удальцов» постоянно курит. По его словам, он не курит.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, таких оппозиционеров надо привлечь к уголовной ответственности.