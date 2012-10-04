В Госдуме РФ пройдет встреча председателя с лидерами партий

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4 октября 2012, 11:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта newsru.co.il

На Охотном ряду в Москве в четверг спикер Госдумы России Сергей Нарышкин встретится с представителями непарламентских партий. Как ожидается, на беседу соберутся руководители почти 30 зарегистрированных на данный момент организаций.



На встрече предполагается обсудить ход реализации законов в области политической модернизации и взаимодействие депутатов с непарламентскими партиями. Одной из тем может стать и подготовка к региональным выборам.



Действующее законодательство позволяет партиям, не представленным в Госдуме, не менее раза в год участвовать в ее пленарных заседаниях. Однако последние изменения в законодательстве и появление большого числа партий требуют новых форм взаимодействия.