В США сегодня начинаются президентские предвыборные дебаты

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3 октября 2012, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

В США сегодня стартуют президентские предвыборные дебаты. Выборы главы Белого дома состоятся 6 ноября. Пока в предвыборном марафоне уверенно лидирует Барак Обама.

Согласно итогам нового общенационального опроса избирателей, демократ опережает соперника-республиканца Митта Ромни с отрывом в 49 процентов против 45 процентов голосов. Именно серия дебатов должна помочь американским избирателям окончательно определиться с выбором между Обамой и Ромни.

Серия дебатов между кандидатами намечены на 3, 16 и 22 октября. 11 октября в словесной дуэли должны сравниться кандидаты в вице-президенты — демократ Джозеф Байден и республиканец Пол Райан.

Первый полуторачасовой раунд президентских дебатов начнется в Денверском университете в Колорадо в сегодня вечером. Дискуссия будет посвящена вопросам внутренней политики. Ведущий тележурналист Джим Лерер решил разделить ее на шесть 15-минутных сегментов. В трех из них будут обсуждаться наиболее злободневные экономические темы: ситуация на рынке труда, налоги и наведение порядка в национальных финансах, передает Вести.ру. Также будут рассмотрены вопросы о здравоохранении, роли правительства в решении национальных проблем и представлении кандидатов о том, что такое вообще правильное управление страной.