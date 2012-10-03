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//Политика

В Грузии подсчитаны 97,03% голосов: у блока миллиардера Иванишвили 55%

3 октября 2012, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

rapsinews.ru
rapsinews.ru

ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета 97,03% протоколов оппозиционный блок "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили лидирует на парламентских выборах по партийным спискам с 55% голосов.

На 3:05 мск 3 октября были подсчитаны данные с 3,59 тысячи (плюс 64 спецучастка) из 3,766 тысячи участков.Согласно предварительным данным подсчета голосов, на парламентских выборах по одномандатным округам коалиция Иванишвили получила 38 мест в законодательном собрании, сторонники Саакашвили - 35 мест.

Явка избирателей составила 61%, сообщает РИА Новости. В выборах участвовали два избирательных блока и 14 партий. Избирательный барьер для прохождения в парламент политических партий составляет 5%.

По итогам выборов в парламент Грузии будут избраны 150 депутатов, из них 77 - по пропорциональной системе (по партийным спискам) и 73 - по мажоритарной системе (по одномандатным округам). Явка избирателей составила 61%.
Парламент Грузии избирается на четыре года. В 2013 году, после выборов президента, в Грузии изменится общественно-политический строй, при котором парламент и правительство, в частности премьер, получат значительно больше полномочий.

ИЧ

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