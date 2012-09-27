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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Крым

27 сентября 2012, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев прибыл в Крым. Здесь он примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие состоится в пятницу, 28 сентября.

Как ожидается, сначала заседание пройдёт в узком, а затем в расширенном составах. После этого стороны подпишут совместные документы Межгоссовета ЕврАзЭС, передает РСН. После заседания глава кабинета министров намерен осмотреть выставку инвестпроектов в рамках форума «Ялтинские деловые встречи».

ЕЛ

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Общество

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Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

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Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

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