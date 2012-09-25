Эмир Катара на Генассамблее ООН призвал арабов вмешаться в ситуацию в Сирии

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25 сентября 2012, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

Катар предложил во вторник арабским странам самим вмешаться в ситуацию в Сирии на фоне неспособности Совбеза Организации объединенных наций выработать единую позицию по урегулированию сирийского конфликта.

С таким заявлением с трибуны Генассамблеи ООН выступил эмир Катара Халифа-Бен-Хамад аль-Тани.

По мнению эмира, Совбезу не удалось добиться эффективной позиции, а арабские страны смогут сделать все возможное для прекращения кровопролития исходя из национальных, гуманитарных, политических и военных обязательств.

"Совет Безопасности не смог занять конструктивную позицию. Поэтому я считаю, что лучше всего, чтобы сами арабские страны вмешались и сделали все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в Сирии", - сказал катарский монарх, передает Би-би-си.

По мнению Хамада аль-Тани, арабским государствам необходимо вмешаться в сирийский конфликт "исходя из национальных, гуманитарных, политических и военных обязательств".

Россия и Китай неоднократно накладывали вето на резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающие введение санкций против режима Башара Асада.

"АН" писали, что ранее сегодня с трибуны ООН президент США призвал отправить президента Сирии в отставку, кроме того Обама заявил, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Напомним, сегодня днем в Сирии похищено 300 христиан, а утром в пригороде Дамаска повстанцы подорвали школу.