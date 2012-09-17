Национальной политикой России займется выходец из ФСБ Михаил Белоусов

Пост заместителя руководителя управления внутренней политики администрации президента России, освободившийся с уходом политолога Дмитрия Бадовского, займет выходец из ФСБ Михаил Белоусов.

Новый чиновник будет курировать департамент национальной политики, пишет «Коммерсантъ». Раньше этот блок находился под началом замглавы УВП Павла Зеньковича, но теперь он получит новый департамент гуманитарной политики.

До назначения в администрацию президента Михаил Белоусов работал первым заместителем начальника второй службы ФСБ, которая занимается борьбой с терроризмом, а еще ранее руководил управлением ФСБ по защите конституционного строя, пишет газета «Ведомости». Михаил Белоусов участвовал в обеих чеченских кампаниях.

Задачей Михаила Белоусова будет создание системы по работе с общественными, культурными, религиозными автономными организациями, землячествами, диаспорами, конфессиями. подробный план он должен представить президенту к концу года.

Перестановки в администрации президента связаны с осложнением ситуации вокруг РПЦ и ислама.

Источник «Коммерсанта» отметил, что силовик - специалист по межнациональным отношениям: в 2004 году Михаил Белоусов защитил в Волгограде диссертацию на тему «Этнические элиты Северного Кавказа: опыт социологического анализа». Он также изучал идеологию джихада.