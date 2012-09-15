Победа Митта Ромни может возобновить гонку вооружений

Победа Митта Ромни на президентских выборах в США может привести к возобновлению гонки вооружений. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. В то же время Россия будем работать с любым президентом США.



"Если президентские выборы выиграет господин Ромни, в США вернется период, когда снова большая часть доходов будет распределяться в пользу небольшой группы людей, будет уделяться большее внимание военным программам", - сказал Аркадий Дворкович. "И у нас, к сожалению, военные программы будут играть всю большую и большую роль, если это произойдет", - отметил вице-премьер, передает РИА Новости. Такое заявление Дворкович сделал во время дискуссии, посвященной ситуации в России, на форуме "Ялтинская европейская стратегия".



