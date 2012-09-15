//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Победа Митта Ромни может возобновить гонку вооружений

15 сентября 2012, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Победа Митта Ромни может возобновить гонку вооружений

Победа Митта Ромни на президентских выборах в США может привести к возобновлению гонки вооружений. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. В то же время Россия будем работать с любым президентом США.

"Если президентские выборы выиграет господин Ромни, в США вернется период, когда снова большая часть доходов будет распределяться в пользу небольшой группы людей, будет уделяться большее внимание военным программам", - сказал Аркадий Дворкович. "И у нас, к сожалению, военные программы будут играть всю большую и большую роль, если это произойдет", - отметил вице-премьер, передает РИА Новости. Такое заявление Дворкович сделал во время дискуссии, посвященной ситуации в России, на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕЛ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Футбол

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.

//Армия

В Минобороны подсчитали разведактивность у границ России за неделю

В Минобороны подсчитали разведактивность у границ России за неделю

В Минобороны подсчитали, сколько раз на этой неделе поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ российские истребители. Данные приводит "Красная звезда".

//Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации 6 сентября снизил ключевую ставку. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7 % годовых. Регулятор снизил этот показатель на 25 б. п.

//В мире

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Президент Владимир Зеленский не хочет завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил украинский журналист Юрий Кот.

//Общество

Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Российский демограф Юрий Крупнов предложил облагать налогом россиян старше 18 лет. По задумке, платить будут не только бездетные граждане - от оплаты освободят лишь многодетные семьи.

//Новости СМИ2

//В мире

Белоруссия рассматривает возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику

Белоруссия рассматривает возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в настоящий момент рассматривает возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику с помощью двух ниток магистрального нефтепровода "Дружба".

//Общество

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале поделился мнением о том, что произойдет с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после условно-досрочного освобождения.

//Шоу-бизнес

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее "АМИК" принадлежало родителям 39-летнего Александра Александровича.

//Шоу-бизнес

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Бойфренд известной певицы Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор привык рассчитывать на собственные силы. А потому, невзирая на свой роман с заслуженной артисткой, не планирует бросать работу.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляция? Говоря простым языком, это вид общения, в котором используются управление и контроль над действиями другого человека. Как распознать манипулятора? Какими приемами он пользуется? И главный вопрос: какие способы борьбы с этим существуют? Ответы искала корреспондент «Аргументов Недели».

//В мире

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

Автомобиль марки Porsche в пятницу выехал на тротуар в Берлине и насмерть сбил четырех пешеходов. Согласно последней информации пожарной службы столицы Германии, среди погибших один ребенок.

//В мире

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об ошибки, которую совершали все его преемники. По мнению Кравчука, никто из последующих глав государства не принимал во внимание интересы всей страны.

//Общество

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД России предложило изменить правила получения водительских прав разных категорий. Согласно последней информации, с этой целью были разработаны поправки в закон "О безопасности движения".

//В мире

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ, который позволяет получить количественную оценка уровня интеллекта человека.

//Общество

Подросткам могут позволить водить машину

Подросткам могут позволить водить машину

В МВД разработали поправки в закон, которые позволят несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить автомобиль в сопровождении опытного водителя.

//Происшествия

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

В пятницу вечером, 6 сентября, во время разбора завалов на территории обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Московской области оперативные службы обнаружили тело погибшего гражданина.

//Спорт

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём самочувствии перед предстоящим боем с американцем Дастином Порье, который пройдёт Абу-Даби.

//Общество

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 6 сентября, заявил, что Владимир Путин поручил правительству выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь.

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала о том, как пережила смерть мужа. Она призналась, что пережить утрату ей помогли разговоры с родные и близкие. Особенно об умершем супруге ей напоминают внуки.

//Шоу-бизнес

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова получила много критических комментариев после публикации нового снимка в социальной сети. Некоторые подписчики указали на "недостатки" знаменитости.

//Общество

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

В городе Жуковка Брянской области руководство двух школ решило «освятить» детей перед началом нового учебного года в соответствии с православными обычаями.

//В мире

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза, когда тот играл в заповеднике Кларко. Родители шестилетнего Финна сообщили, что птица внезапно подлетела к мальчику и ударила его клювом.

//В мире

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

//В мире

Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в пятницу, 6 сентября, рассказал, когда администрация президента страны Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку.

//Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук призналась, что у дочери может появиться братик или сестрёнка

Юлия Ковальчук призналась, что у дочери может появиться братик или сестрёнка

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что нашла своё «Женское предназначение» - быть мамой. Ковальчук и её муж певец Алексей Чумаков стали родителями почти два года назад – тогда у пары родилась дочь Амелия.

//Политика

Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

В киевский пункт сбора доставлены почти все лица из списка, который ранее был согласован. Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.

//В мире

Бразильский министр назвал жену Макрона "страшной"

Бразильский министр назвал жену Макрона "страшной"

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес нанес сильное оскорбление супруге президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно последней информации, политик назвал французскую первую леди "страшной".

//Новости партнеров

//В мире

Стилист рассказала, как создаются "идеальные" волосы для рекламы

Стилист рассказала, как создаются "идеальные" волосы для рекламы

Австралийский стилист и парикмахер Сара Лэйдло в социальной сети раскрыла секрет, как создаются «идеальные» волосы для съёмок рекламы шампуня. Соответствующее видео она опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

//В мире

Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной

Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной

Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету. Снаряд упал в пустыне примерно в 100 километрах от города Тусон (штат Аризона).

//Шоу-бизнес

Гордон велел Барановской "закрыть рот"

Гордон велел Барановской "закрыть рот"

Российский журналист Александр Гордон в процессе съёмок программы грубо ответил своей соведущей Юлии Барановской. Телеведущая рассказала об этом своим подписчикам в социальной сети.

//Происшествия

В ходе разбойного нападения у Павелецкого вокзала был ранен человек

В ходе разбойного нападения у Павелецкого вокзала был ранен человек

У Павелецкого вокзала в Москве двое неизвестных совершили разбойное нападение. В Главном управлении МВД РФ по столице сообщили, что в результате случившегося получил огнестрельное ранение один человек.

//В мире

Зеленский освободил от должности троих своих советников

Зеленский освободил от должности троих своих советников

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу освободил от должности внештатных советников Владимира Бородянского, Михаила Федорова и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабмина.

//Шоу-бизнес

Невеста Тимати рассказала, какой у нее вес на 9-м месяце беременности

Невеста Тимати рассказала, какой у нее вес на 9-м месяце беременности

Невеста рэпера Тимати, которая уже в ближайшие недели станет матерью в первый раз, назвала свой вес. Недавно стало известно, что Анастасия Решетова намерена рожать первенца в России, а не за границей.

//Новости СМИ2

//В мире

Косачев: встреча с американским сенатором Ли превзошла все ожидания

Косачев: встреча с американским сенатором Ли превзошла все ожидания

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев признался, что прошедшая сегодня в верхней палате российского парламента встреча с сенатором США Майклом Ли превзошла его ожидания.

//Общество

Собчак на Украине предложила отказаться от Крыма

Собчак на Украине предложила отказаться от Крыма

Телеведущая Ксения Собчак предложила официальному Киеву налаживать взаимоотношения с Россией. Об этом она заявила в Киеве в интервью журналисту Евгению Киселеву. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

//Футбол

Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в большой футбол?

Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в большой футбол?

В середине сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл выйдут на свободу спустя год заключения. Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, смогут ли спортсмены вернуться в большой футбол.

//В мире

Американка потратила полмиллиона и изуродовала себя, желая стать похожей на Ким Кардашьян

Американка потратила полмиллиона и изуродовала себя, желая стать похожей на Ким Кардашьян

Жительница Соединенных Штатов Америки потратила более полумиллиона долларов на пластические операции и изуродовала себя, желая стать похожей на популярную модель и светскую львицу Ким Кардашьян.

//В мире

В 2019 году ООН потеряла 72 сотрудника

В 2019 году ООН потеряла 72 сотрудника

В этом году Организация Объединенных Наций потеряла 72 сотрудника. Соответствующую информацию в пятницу, 6 сентября, предоставил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш.

//Общество

Виталий Милонов предложил запретить одевать детей в люксовые вещи

Виталий Милонов предложил запретить одевать детей в люксовые вещи

Виталий Милонов заявил, что родители, которые покупают своим детям вещи люксовых брендов, «вовсе их не любят». По мнению политика, школьникам нельзя покупать одежду в ЦУМе.

//Новости МирТесен

//Общество

Андрей Разин похвалил Семака и обругал Галицкого

Андрей Разин похвалил Семака и обругал Галицкого

Российский политик и музыкальный продюсер Андрей Разин похвалил руководство «Зенита» за содействие игроку клуба Андрею Кокорину и раскритиковал хозяев «Краснодар» за то, что те отвернулись от Павла Мамаева.

//Политика

Адвокат рассказал, что Зеленский помиловал людей из списка на обмен

Адвокат рассказал, что Зеленский помиловал людей из списка на обмен

Украинский адвокат Валентин Рыбир рассказал, что президент страны Владимир Зеленский помиловал практически всех россиян, значащихся в списке на обмен с Россией.

//Происшествия

На юге Москвы горит балкон жилого дома

На юге Москвы горит балкон жилого дома

Вечером в пятницу, 6 сентября, на балконе жилого дома на Чертановской улице в Москве вспыхнул пожар. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

//Шоу-бизнес

Валерия призналась, что была беременна от Пригожина

Валерия призналась, что была беременна от Пригожина

Валерия призналась, что у них с Иосифом Пригожиным мог быть общий ребёнок, однако на втором месяце у певицы случился выкидыш. По словам Валерии, это случилось в самом начале её отношений с продюсером.

//В мире

СМИ: герцогиня Меган сильно обидела Елизавету II

СМИ: герцогиня Меган сильно обидела Елизавету II

Герцогиня Сассекская Меган и ее супруг принц Гарри сильно обидели королеву Великобритании Елизавете II . Соответствующую информацию на днях предоставил сотрудник одного из британских изданий.

//Происшествия

Глава ЦИК РФ рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

Глава ЦИК РФ рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вечером в пятницу, 6 сентября, рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, который минувшей ночью проник в ее дом в Подмосковье.

//Общество

«Самую маленькую квартиру в России» продают за миллион рублей

«Самую маленькую квартиру в России» продают за миллион рублей

В Казани на продажу выставили студию площадью 10 квадратных метров. Она оценена в 950 тысяч рублей. Ранее специалисты назвали «самой маленькой квартирой России» помещение площадью 12 «квадратов». Выставленное теперь на торги «жилье» оказалось еще меньше.

//Экономика

Лукашенко напомнил России о трагедии на Чернобыльской АЭС и попросил "помочь с газом"

Лукашенко напомнил России о трагедии на Чернобыльской АЭС и попросил "помочь с газом"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 6 сентября, напомнил руководству Российской Федерации о трагедии на Чернобыльской АЭС и попросил страну как "правопреемницу СССР" помочь с газом.

//Здоровье

Ученые создали экспресс-тест, который позволяет определить рак толстой кишки

Ученые создали экспресс-тест, который позволяет определить рак толстой кишки

Эксперты Массачусетского технологического института провели исследование и создали экспресс-тест для выявления рака толстой кишки. К настоящему моменту он успешно испробован на лабораторных грызунах.

//Шоу-бизнес

Джанабаева ушла от Меладзе

Джанабаева ушла от Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» певица Альбина Джанабаева рассказала своим поклонникам в социальной сети о том, что ещё в начале прошлого года ушла от Меладзе.

//Жаркое из блогов

Русские уже не по-русски...

Русские уже не по-русски...

«Уральские сказы», созданные писателем Павлом Бажовым, публиковались с 1936 по 1945 год. Он собирал и литературно обрабатывал устные сказки горнозаводских рабочих Урала. Поэтому немудрено, что в них встречаются малопонятные сегодня диалектные и устаревшие слова. Объясняем самые сложные из них.

//Здоровье

Врачи развеяли миф о соли

Врачи развеяли миф о соли

Врачи опровергли распространённый миф о том, что соль вредна для организма даже в малых количествах. Врачи из Канады провели исследование и установили, в каком количестве можно употреблять соль, чтобы не навредить здоровью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке
2

Шотландия терпит поражение от России 1:2
3

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты
4

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ
5

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры