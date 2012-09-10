"Эсеры" взялись разоблачать депутатов от ЛДПР

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков и Илья Пономарев опубликовали очередной компромат на парламентариев. В блоге Дмитрия Гудкова – пятеро новых действующих лиц. Среди информации о предпринимательской деятельности единороссов появились данные о депутате нижней палаты парламента от ЛДПР Владимире Семенове.

По данным Гудкова, Владимир Семенов является владельцем акций и долей в 13 компаниях, в том числе: ЗАО "Братские электрические сети", ООО "Алтайская неделя плюс", ООО "Радиотелеком", ООО "Витязь ТВ", ООО "Рекламные технологии" и другие.

Как отметил Гудков, ссылаясь на единый госреестр юридических лиц, в 2012 году — в период исполнения полномочий депутата Госдумы 6-го созыва — Семенов учредил четыре предприятия.

Эсер обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому:

"Владимир Вольфович, Вы только не судите строго!".

Напомним, Жириновский сообщил, что будет голосовать за лишение депутата Геннадия Гудкова Мандата.

Напомним, справедливороссы начали публикацию компромата на депутатов Госдумы, которые якобы занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, в ответ на попытки лишить мандата Геннадия Гудкова, которого СКР заподозрил в предпринимательстве.

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью информации о доходах и расходах депутатов на заседании в понедельник подтвердила факт участия депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова в предпринимательской деятельности.

Глава комиссии единоросс Владимир Васильев предложил вынести на рассмотрение нижней палаты вопрос о лишении мандата заместителя главы фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова.