Иран: Хаменеи считает чрезвычайно важным сотрудничество исламских стран

Единственный способ противостоять политике запугивания мировыми державами - это тесные отношения между независимыми мусульманскими государствами, заявил накануне в Тегеране верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Это заявление сделал Хаменеи в ходе встречи с премьер-министром Бангладеш Шейхом Хасина, которая состоялась в рамках 16-го саммита Движения неприсоединения в Тегеране, передаёт портал "Новости Грузии". Он также отметил важность сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества и использования потенциала обеих стран на пользу всем мусульманским народам. Глубокие культурные связи, которые существуют между Бангладеш и Исламской республикой, послужат подходящей почвой для совместной работы.

"АН" писали, что Хаменеи в четверг обвинил СБ ООН в недемократичности. Он подчеркнул, что в Тегеране не собираются отказываться от реализации программы по мирному использованию атомной энергии, но заверил, что Иран не будет создавать ядерное оружие.

"Наш девиз таков: ядерная энергия для всех, а ядерное оружие - никому", - заявил духовный лидер Ирана.

"Иран выступает против любого оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Однако те, кто обвиняет сегодня Иран, не хотят исключить ядерное оружие из своих военных доктрин", - отметил Хаменеи.

Аятолла Хаменеи также подверг критике СБ ООН.

"Состав СБ ООН нерационален, несправедлив и совершенно недемократичен. СБ ООН - это явная форма диктатуры", - считает иранский лидер.

"Все страны должны принимать участие в управлении миром, и Движение неприсоединения имеет большой потенциал для этого", - добавил он.

Напомним, с пятницы Совбез ООН возглавляет Германия.