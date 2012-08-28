Ющенко: Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко получила приговор политического суда по газовым соглашениям, которые имели криминальный характер, по мнению экс-президента страны Виктора Ющенко, передают во вторник «Аргументы Недели-Крым».

Такую позицию озвучил Ющенко во время встречи с избирателями в Ивано-Франковске.

«Суд, безусловно, был политический, и он породил больше вопросов, чем ответов. Газовые соглашения, бесспорно - криминальные», - констатировал Ющенко.

В то же время, президент считает, что «ответ на освобождение Тимошенко может дать только демократия».

«Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче. При Ющенко Тимошенко дважды была премьером... Судите сами, кто ее предал. Не в Ющенко проблема. Большая проблема в предателях и «тушках», которых Тимошенко привела к власти. Кочубеи ее предали», - сказал лидер «Нашей Украины».