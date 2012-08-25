Янукович решил пообщаться с Путиным, а не лететь в Грецию

В субботу президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию. Как сообщает пресс-служба президента, в Сочи он проведет встречу с Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели - Крым».

Ранее сообщалось, что Янукович в воскресенье посетит гору Афон на северо-востоке Греции с двухдневным богомольем и помолиться в трех монастырях.

"АН" писали, что сегодня о предстоящей встрече в Сочи президентов Украины и России сообщила пресс-служба Кремля.