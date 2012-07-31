Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала десятидневный визит в страны Африки, сообщает госдепартамент Соединённых Штатов во вторник. Первой страной, которую посещает сегодня Клинтон, стал Сенегал.



"Госсекретарь Хиллари Клинтон отправится в Африку с 31 июля по 10 августа 2012. Во время этой поездки, министр особое внимание будет уделяться политике США по исполнению обязательств, изложенных в президентской программе - укреплению демократических институтов, стимулированию экономического роста, продвижению мира и безопасности, и развитию возможностей для всех граждан", - говорится в сообщениии Госдепа США на ведомственном сайте.

Уже сегодня Хилари Клинтон побывает в Сенегале, где она встретится с президентом Салль и другими национальными лидерами и выступит с речью, в которой выражена похвала устойчивости демократических институтов в этой стране и обозначен американский подход к партнерству.

Госсекретарь Клинтон побывает также в Южном Судане, где она также похвалит и подтвердит. А кроме того - поощрит правильную политику правительства этой страны по вопросам, связанным с безопасностью, нефтью и гражданством, никак не делимые сосеедями в Судане. В воюющем с этой страной Судане Клинтон также намерена быть, но что она там будет подтверждать, не сообщается.

В Уганде, Госсекретарь США встретится с президентом Мусевени, опять же "чтобы способствовать укреплению демократических институтов и прав человека, а также укреплению Уганды в качестве ключевого партнера США в обеспечении региональной безопасности, особенно в отношении Сомали, а также в региональных усилиях по борьбе с Армией сопротивления Господа. Она также расскажет о решении США выделить поддержку этой стране в борьбе с ВИЧ / СПИДом", - говорится в сообщении Госдепа США.

Дальше - интереснее: Хилари Клинтон отправится в Кению, где она планирует встретиться с президентом Кибаки и другими официальными лицами "чтобы подчеркнуть свою поддержку прозрачным, достоверным, ненасильственным национальным выборам в 2013 году".

Потом в "дорожной карте" Госсекретаря США - Сомали, где она тоже выразит поддержку устремлениям.

Следом в программе - Малави, маленькая страна в центре Африки, которая также не выпала из поля зрения США. Там Клинтон с президентом Банда "обсудит экономическое и политическое управление и реформы" в этой стране.

В ЮАР, глава Госдепа США Клинтон планирует напомнить о роли Соединённых Штатов в судьбе экс-президента Южноафриканской республики Нельсона Манделлы и наладить "стратегический диалог с упором на партнерство между странами в решении вопросов, представляющих взаимный интерес, и общие проблемы на африканском и мировой арене".

Пресс-служба Госдепа США сообщает, что Хилари Клинтон отправилась в южноафриканское турне не одна, а с целой делегацией "деловых кругов США".