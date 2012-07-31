Путин&Селигер-2012: Большой России - большое количество партий. ВИДЕО

Путин поддерживает наличие в России большого количества политических партий. Об этом он сообщил несколько минут назад участниками Всероссийского молодежного форума "Селигер-2012".

До недавнего времени в России было зарегистрировано всего 7 политических организаций.

Активный процесс партийного строительства, напомним, развернулся после либерализации процесса регистрации, предусмотренного обновленным законодательством. Закон снизил необходимое для регистрации партии количество членов в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек. Были отменены требования к минимальной численности членов региональных отделений, которые должны быть образованы не менее чем в половине субъектов России.

И во вторник, отвечая на вопрос участников молодежного форума, зачем в России нужно такое количество партий, Путин пошутил: "Чтобы они поняли, что их не поддерживает общественность".

Президент подчеркнул, что в наличии большого количества политических партий есть большой, глубокий смысл.

"Потому что пока что-то запрещается, кто-то считает, что на нём Боженька заснул", - пояснил он передает ИТАР-ТАСС.

По словам Путина, когда люди вылезают из подполья, предъявляют свои взгляды, свои убеждения, проявляют свою позицию, программу, то тогда становится ясно, поддерживает ли общество такую группу лиц.

"Или что-то нужно менять, для того, чтобы завоевать симпатии избирателей", - заметил Путин.

По мнению президента, в этом и есть большой политический смысл.

"АН" писали, что сегодня Владимир Путин прибыл в Тверскую область для встречи с участниками молодёжного форума "Селигер-2012".