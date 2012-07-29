Иордания приняла 142 тысячи беженцев из Сирии

В Иордании в воскресенье прошла церемония открыти первого в стране лагеря для беженцев Сирии, который получил официальный статус. Лагерь "Заатари"построен в местечке Мафрак в приграничном с САР районе.

В церемонии его открытия участвовали министр иностранных дел королевства Насер Джауда и глава МВД Хабиб аль-Зууби, передает ИТАР-ТАСС. По их словам, лагерь способен принять около 120 тысяч человек.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность беженцев, и одновременно участвуем в поисках политического решения, способного положить конец кровопролитию в Сирии", - подчеркнул глава иорданского МИД.

В настоящее время в стране находится 142 тысячи сирийцев, 32 тысячи из которых уже зарегистрированы ООН и получили соответствующий статус, что позволяет Иордаии получать международную финансовую поддержку.

"АН" писали, что сегодня ранее стало известно, что в Алжире нашли приют 12 тысяч сирийских беженцев.