Ромни намерен поддержать Израиль в случае военного удара по Ирану

Митт Ромни поддержит Израиль в случае нанесения военного удара по Ирану. Республиканец отнесется с уважение к решению Израиля действовать самостоятельно, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие.

Об этом сообщил старший советник Ромни по национальной безопасности Дэн Сенор. По его словам, Ромни полагает, что время является определяющим фактором при анализе иранской ядерной программы. Об этом пишет РБК. Тегеран, отмечает Сенор, разрабатывает ядерное оружие. При этом ядерные объекты Ирана все чаще располагаются в укрепленных и труднодоступных местах, что может сделать военный удар против них малоэффективным.