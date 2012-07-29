Президент Украины Виктор Янукович встретился с патриархом Кириллом

В Крыму состоялась встреча президента Украины и главы Русской православной церкви. Виктор Янукович и патриарх Кирилл встретились в рамках визита главы РПЦ в Украину по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Янукович отметил важную роль церкви в обществе, ее влияние на моральное состояние людей, передает пресс-служба главы государства. В свою очередь патриарх Кирилл указал на важность проведения празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины. В 2012 году празднование этой даты совпало с важным событием – 20-летием предстоятельского служения церкви митрополита Владимира. Визит главы РПЦ не обошелся без скандала. В Киеве патриарха Кирилла встретила активистка FEMEN с криком "Изыди вон".