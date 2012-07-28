В субботу в центре Москвы проходит согласованный с мэрией Народный марш Свободы "Жаркий июль". Основная тема мероприятия: демонстрация солидарности с Крымском на Крымской набережной и благотворительный митинг-концерт на Крымском валу.

На концерте "Жаркий июль. Крымск, мы с тобой!" планируется сбор пожертвований пострадавшим.

Заявленная численность участников: 10 тысяч человек с возможностью увеличения. Сбор и построение колонн на Якиманской набережной прошли в субботу в 12:00 в районе памятника Петру I. Демонстрация - по Крымской набережной и митинг на Крымском валу 10, у Центрального Дома Художника.

Ранее организаторы мероприятия заявляли, что"на митинге появятся и выступят новые лица российской оппозиции".

Среди политических требований организаторов акции - призыв к властям отправить в отставку губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

По последним данным, жертвами наводнения на юге страны стали 168 человек.

"АН" писали, что после встречи главы СКР с местными жителями на Кубани, начались задержания чиновников, которые могут быть причастны к трагедии в Крымске и его окрестностях. Руководителей района и пострадавших населенных пунктов подозревают в халатности, которая стала причиной гибели 153 человек. При этом мэр Крымска Владимир Улановский, которого задержала полиция, почему-то оказался в хирургическом отделении городской больницы Крымска.

В понедельник на Кубани выяснили трагическую судьбу одного из списка пропавших без вести. Сегодня же поддержать пострадавших в Крымске приехал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.