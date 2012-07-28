Израильтяне скупают противогазы и роют канавы на пути сирийских беженцев

В Израиле в районе Голанских высот войска укрепляют пограничную инфраструктуру, роют канавы и устанавливают колючую проволоку для того, чтобы не допустить несанкционированного вторжения транспорта и беженцев из Сирии.

Среди беженцев могут оказаться террористы, опасаются израильтяне. Еще большее опасение вызывает судьба запасов химического оружия в Сирии в случае падения правительства Башара Асада. Простые граждане еврейского государства массово закупают противогазы на случай химической тревоги

"Посмотрите, что происходит на границе и вы все поймете. Стабильность совсем не та, что была раньше. Я не знаю, что произойдет, поэтому, лучше быть готовым ко всем", - говорят израильтяне, передает Euronews.

Израильские политики подчеркивают, что перспектива попадания арсенала химоружия в руки экстремистов является "подлинной проблемой".

"АН" писали, что сегодня Генсек ООН призвал правительство Сирии отказаться от применения химического оружия против повстанцев.

Напомним, скандал вокруг заявления официального Дамаска о неприменении им химического оружия в ином случае, кроме интервенции разразился на этой неделе. В воскресенье представитель МИД САР Джихад Макдиси заявил, что все склады химического оружия в Сирии находятся под контролем правительственных войск, но использовать его Дамаск станет только в случае внешней агрессии.

Признание Джихада Макдиси вызвало волну критики со стороны Запада. СМИ, вырвав цитату из контекста, заговорили о том, что Сирия угрожает оппозиции химическим оружием.

Ранее в воскресенье президент Сирии Башар Асад дал указание начальнику Генштаба усилить борьбу с террористами в стране. А Министерство информации САР заявила о готовящихся провокациях со стороны западных и арабских спецслужб и СМИ.