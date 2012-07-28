Генсек ООН призвал Сирию не применять химическое оружие в Алеппо

Обеспокоенность в связи с сообщениями о возможности применения химического оружия в сирийском Алеппо, часть которого находится под контролем повстанцев, выразил в пятницу генсек ООН Пан Ги Мун.

Выступая на совместной с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном пресс-конференции в Лондоне, Пан Ги Мун призвал сирийские власти ни при каких условиях не использовать химическое оружие.

Глава ООН приветствовал решительную поддержку правительством Великобритании призыва к Олимпийскому перемирию. Он призывал все стороны, ведущие боевые действия, уважать перемирие, которое было одобрено всеми 193 государствами - членами Организации Объединенных Наций.

"Перемирие может звучать как что-то из далекого прошлого, чему нет места в наше время. Может показаться, что наивно полагать, что к нам прислушаются заядлые боевики и их покровители. Но призыв актуален и мы должны пытаться его осуществить. Прежде всего мы должны направить наши усилия на прекращение насилия в Сирии", - заявил Генеральный секретарь, передает пресс-центр ООН.

Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу эскалации насилия в Сирии и призвал все стороны не допускать страданий гражданского населения.

Президент США Обама предостерег Асада от использования химического оружия еще в понедельник

"АН" писали, что сегодня Международный Красный Крест эвакуировал часть своих сотрудников из Сирии в Бейрут.

Напомним, скандал вокруг заявления официального Дамаска о непреминении им химического оружия в ином случае, кроме интервенции разразился на этой неделе. В воскресенье представитель МИД САР Джихад Макдиси заявил, что все склады химического оружия в Сирии находятся под контролем правительственных войск, но использовать его Дамаск станет только в случае внешней агрессии.

Признание Джихада Макдиси вызвало волну критики со стороны Запада. СМИ, вырвав цитату из контекста, заговорили о том, что Сирия угрожает оппозиции химическим оружием.

На пошлой неделе руководитель программы химического оружия Сирии генерал Аднан Силу перешел на сторону оппозиции. А ранее в июле некоторые американские СМИ заявляли, что военнослужащие сирийской армии стали забирать по неизвестным причинам часть имеющегося на складах химического оружия. Официальный Дамаск тогда эти данные категорически опроверг.

В понедельник Владимир Путин предложил план действий по мирному урегулированию ситуации в Сирии, где более года происходят вооруженные беспорядки и насилие над мирными жителями. Но, как стало известно накануне, США не надеются на мирное урегулирование, поэтому готовит свержение президента Башара Асада.

В этот же день МИД РФ заявил, что россияне не эвакуируются из Сирии.

Ранее в воскресенье президент Сирии Башар Асад дал указание начальнику Генштаба усилить борьбу с террористами в стране. А Министерство информации САР заявила о готовящихся провокациях со стороны западных и арабских спецслужб и СМИ.