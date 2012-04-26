Владимир Путин проведет совещание по вопросам строительства железных дорог

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26 апреля 2012, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого планируется обсудить перспективы развития железнодорожной инфраструктуры. На совещании будут подведены итоги работы отрасли в 2011 году.

Одним из ключевых вопросов встречи станет развитие строительства сети высокоскоростных магистралей (ВСМ). Как отмечает пресс-служба Правительства, такое строительство приобретает особую актуальность в свете проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. Как ожидается, к 2020 году пассажиропоток высокоскоростных магистралей может составить 8,6 млн человек.