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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросам строительства железных дорог

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого планируется обсудить перспективы развития железнодорожной инфраструктуры. На совещании будут подведены итоги работы отрасли в 2011 году. 

Одним из ключевых вопросов встречи станет развитие строительства сети высокоскоростных магистралей (ВСМ). Как отмечает пресс-служба Правительства, такое строительство приобретает особую актуальность в свете проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. Как ожидается, к 2020 году  пассажиропоток высокоскоростных магистралей может составить 8,6 млн человек.

ЕЛ

//картина дня

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