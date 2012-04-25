Алексей Островский предложен в губернаторы Смоленской области

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25 апреля 2012, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта dni.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев в среду внес в Смоленскую областную думу кандидатуру Алексея Островского на пост губернатора Смоленской области и уже в четверг депутаты смогут рассмотреть его кандидатуру.

После отставки по собственному желанию с поста смоленского губернатора Сергея Антуфьева Алексей Островский был назначен врио губернатора региона.

Алексей Островский является депутатом Госдумы от партии ЛДПР, он также является главой комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, ему 36 лет.