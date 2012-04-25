Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Алексей Островский предложен в губернаторы Смоленской области

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта dni.ru
фото с сайта dni.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Дмитрий Медведев в среду внес в Смоленскую областную думу кандидатуру Алексея Островского на пост губернатора Смоленской области и уже в четверг депутаты смогут рассмотреть его кандидатуру.

После отставки по собственному желанию с поста смоленского губернатора Сергея Антуфьева Алексей Островский был назначен врио губернатора региона.

Алексей Островский является депутатом Госдумы от партии ЛДПР, он также является главой комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, ему 36 лет.

СБ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан