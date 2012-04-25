Госдума освободила партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских

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25 апреля 2012, 18:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта annews.ru

Депутаты Госдумы РФ в среду, 25 апреля одобрили закон об освобождении партий от сбора подписей избирателей на парламентских выборах федерального, регионального и муниципального уровней и снижении количества подписей на выборах президента России.

Теперь законопроект будет представлен на рассмотрение Совфеда, после чего в случае одобрения документ отправится на подпись президенту. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования, сообщает пресс-служба ГД РФ.

"В соответствии с законом все политические партии будут освобождены от сбора подписей избирателей при проведении любых выборов, за исключением выборов Президента России. На выборах Президента непарламентские партии должны будут собрать 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку (сейчас – 2 миллиона подписей), при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Федерации. Самовыдвиженцам необходимо будет собрать 300 тысяч подписей, на один субъект должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Федерации", - говорится в сообщении Годумы РФ.

"АН" писали, что законопроект о внесении соответствующих изменений был внесен в Госдуму президентом РФ Медведевым 16 февраля.