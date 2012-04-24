МИД призвал власти Украины быть гуманнее к Тимошенко

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24 апреля 2012, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Российские власти с озабоченностью воспринимают сообщения об ухудшении здоровья Юлии Тимошенко. Министерство иностранных дел России рассчитывает на проявление украинской стороной гуманности по отношению к экс-премьеру.

"Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. Во вторник стало известно о том, что экс-премьер объявила голодовку "в знак протеста против того, что происходит в Украине".