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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

МИД призвал власти Украины быть гуманнее к Тимошенко

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Российские власти с озабоченностью воспринимают сообщения об ухудшении здоровья Юлии Тимошенко. Министерство иностранных дел России рассчитывает на проявление украинской стороной гуманности по отношению к экс-премьеру. 

"Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. Во вторник стало известно о том, что экс-премьер объявила голодовку "в знак протеста против того, что происходит в Украине".

ЕЛ

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