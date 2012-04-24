Правительству Чехии грозит вотум недоверия

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24 апреля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Правительство Чехии находится на грани развала, после того как в минувшее восресенье распалась правящая коалиция. В пятницу чешские парламентарии выскажутся по поводу доверия кабинету министров. Об этом заявил глава правительства Петр Нечас.

Участники демонстраций, которые охватили Прагу в последние дни, требуют новых выборов. Напомним, что в прошедшие выходные на улицы Праги вышли около 10 тысяч человек, которые протестовали против политики правительства.

Таким образом дальнейшая судьба правоцентристского правительства, которое вступило в должность два года назад и обладало наибольшим количеством голосов с 1989 года, висит на волоске.

Причиной кризиса стал коррупционный скандал в партии "Дела общественные", которая входила в правящую коалицию. Лидера партии обвинили во взяточничестве.

Согласно опросам, возможные предстоящие выборы приведет к смещению власти влево и социал-демократическое правительство должно будет учитывать голоса членов коммунистической партии Чехии, КПЧМ.