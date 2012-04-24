Дунаев сделал Медведеву интересное предложение от «Правого дела»

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24 апреля 2012, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер партии «Правое дело» Андрей Дунаев в открытом письме предложил действующему президенту РФ Дмитрию Медведеву возглавить партию. В обращении Дунаева к Медведеву говорится: «Находясь на посту президента, Вы декларировали по-настоящему важные, востребованные временем и обществом решения и инициативы.

К большому сожалению, они либо так и остались декларациями о намерениях, либо были реализованы не полностью».Политик считает, что связь российского президента с «Единой России» была барьером в реализации важных планов.

Председатель «Правого дела» уточнил: «Все Ваши законодательные инициативы, направленные на либерализацию политической системы, реформу избирательного и антикоррупционного законодательства, были выхолощены думскими единороссами и лишились изначального духа закона». Дунаев уверен, что «Единая Россия» - не команда Медведева. Он считает, что озвученные президентом основные направления работы правительства во многом совпадают с программными установками «Правого дела».

На выборах в Госдуму в декабре прошлого года партия «Правое дело» набрала меньше всех голосов избирателей - около 0,6 процента.

«АН» сообщали, что во вторник, 24 апреля, премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с руководством и активом «Единой России» отказался от поста председателя партии, предложив выдвинуть на эту должность Дмитрия Медведева.