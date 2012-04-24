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24 апреля 2012, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Политическая партия "Единая Россия" намерена поддержать кандидатуру действующего президента РФ Дмитрия Медведева на пост нового председателя партии. Это произойдет на майском съезде ЕР, заявил Борис Грызлов.

Председатель высшего совета ЕР сообщил о том, что партия поддержит кандидатуру, предложенную Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК. Ранее Владимир Путин заявил о намерении покинуть пост председателя правящей партии "Единая Россия". Избранный президент предложил партии провести съезд и выдвинул на пост главы "Единой России" Дмитрия Медведева.