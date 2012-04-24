Медведев подвел итог и пообещал автоматизировать ручное администрирование. ВИДЕО

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24 апреля 2012, 14:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

На расширенном заседании Госсовета в Георгиевском зале Кремля во вторник президент России Дмитрий Медведев подвел итоги четырех лет развития страны под его руководством и определил основные приоритеты на будущее.

Открывая заседание, Медведев напомнил о своем высказывании четырехлетней давности – "Свобода лучше, чем несвобода", которое он считает своим политическим кредо. Президент России подчеркнул в своем выступлении, что, как мог, следовал принципам этого своего высказывания.

Президент Медведев назвал четырех главных "противников" свободы россиян.

"Бедность, экономическая отсталость, коррупция, низкая продолжительность жизни — главные враги нашей свободы", — заключил Медведев, передает пресс-служба Кремля.

"Больше свободы для каждого — в этом была и остается моя цель", — сказал Медведев, отметив, что "подготовка конкретных планов будущего правительства — задача новых структур власти". "АН" писали, что на следующий день после инаугурации избранного президента РФ Путина будет решен вопрос о главе нового правительства. Депутаты "Единой России" и ЛДПР рассчитывают провести предварительные консультации с Дмитрием Медведевым 7 мая, а КПРФ и "Справедливая Россия" - 8 мая.

Часть своего выступления президент посвятил пенсионной реформе.

"В ближайшее время надо определиться, как должна развиваться наша пенсионная система: какую роль будет играть государственная пенсия -социальной помощи или страховки от потери заработка, какие финансовые инструменты надо предоставить гражданам для формирования долгосрочных сбережений, как стимулировать работодателя", — сказал президент.

Он выразил надежду, что ответы на эти вопросы станут итогом широкой общественной дискуссии.

Одним из приоритетов своей деятельности на посту президента РФ Медведев считает формирование благоприятного делового климата в стране. Государство должно изменить отношение к предпринимательству и сформировать прозрачные правила игры.

"В основе должны быть прозрачные, понятные правила, приходящие на смену ручному администрированию", — заявил президент.

Медведев назвал пять основных принципов, которыми государство должно руководствоваться при принятии основных решений.

Первое: предпринимательский талант должен рассматриваться как важная общественная ценность. Второе: вмешательство государства в экономику должно быть минимально необходимым и прозрачным. Третье: позиция правоохранительных органов должна быть беспристрастной по отношению к организациям любой формы собственности. Четвертое: регулирование должно быть конкурентоспособным на международном уровне. Пятое: в формировании правил игры должно участвовать все заинтересованное общество.

Далее Медведев пообещал продолжить борьбу с коррупцией.

"Мы объявили коррупции войну, мы врага знаем, и здесь мы не отступим", — продолжил он, добавив, что этой борьбе с системной коррупцией помогут "модернизация экономики, открытость и ответственность власти".

За последние годы были созданы законодательные инструменты борьбы с коррупцией, основанные на международных конвенциях.

"Мы их создали впервые за тысячелетнюю историю", — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев предложил ввести критерии для оценки эффективности работы власти.

Первое: продолжительность жизни в России должна увеличиться через 6 лет еще на 4 года. Второе: доля семьи с доходами ниже прожиточного минимума через 5 лет должна быть ниже 10 процентов. Третье: в международных рейтингах комфортности ведения бизнеса Россия должна подняться как минимум на 40 место в мире, с перспективой вхождения в первую двадцатку не позднее 2020 года. Четвертое: в России должно быть создано не менее 25 миллионов новых эффективных рабочих мест (прежде всего — в несырьевых секторах). Пятое: не менее 5 российских университетов должны войти в первую сотню основных мировых рейтингов. Шестое: большинство российских семей должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия не реже, чем раз в 15 лет. Седьмое: Россия должна быть в первой десятке среди всех стран мира по уровню внедрения электронных технологий во всех сферах жизни общества.

Президент России в заключение поблагодарил всех, кто работал с ним эти годы.

"Нам многое удалось, наше общество стало другим, стало более открытым и успешным. Наша страна стала комфортнее и привлекательнее для жизни. Спасибо за это вам всем. У нас впереди еще много дел. Большая работа," — сказал Медведев.

Выступление президента длилось почти час. В Георгиевском зале Кремля присутствовало высшее руководство страны, губернаторы, председатели высших судов, спикеры обеих палат Федерального Собрания, общественные деятели и бизнесмены, а также около 250 представителей российских и зарубежных СМИ.

Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru вели прямую трансляцию заседания.