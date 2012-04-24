Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Михаил Прохоров раскритиковал проводимую политическую реформу

24 апреля 2012, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель, экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров раскритиковал проводимую политическую реформу.  Она представляется олигарху, ставшему политиком, имитацией.

Прохоров написал в своем блоге в "Живом журнале":"Политическая реформа не дала того результата, которого требовало гражданское общество. Пока мы видим имитационные решения, не позволяющие говорить о реальных переменах на политическом поле". 

Миллиардер считает, что партиям, созданным согласно новым условиям их регистрации, "придется работать в этой диспропорциональной реальности: ограниченное пространство политических возможностей и огромные ожидания общества".

ИЧ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан