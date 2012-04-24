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24 апреля 2012, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель, экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров раскритиковал проводимую политическую реформу. Она представляется олигарху, ставшему политиком, имитацией.

Прохоров написал в своем блоге в "Живом журнале":"Политическая реформа не дала того результата, которого требовало гражданское общество. Пока мы видим имитационные решения, не позволяющие говорить о реальных переменах на политическом поле".

Миллиардер считает, что партиям, созданным согласно новым условиям их регистрации, "придется работать в этой диспропорциональной реальности: ограниченное пространство политических возможностей и огромные ожидания общества".