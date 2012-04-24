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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Николя Саркози призвал ЕС к защите своих границ

24 апреля 2012, 06:48 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

После поражения в первом туре президентских выборов президент Франции Николя Саркози решил обратиться к крайне правым избирателям. Только с их голосами он сможет победить во втором туре выборов 6 мая.

В своем выступлении Cаркози заявил, что французы не хотят таких границ, которые пропускают всех и всё. Если ЕС не может защитить свои границы и ценности, то Франция будет делать это самостоятельно.

Президент Франции также подчеркнул, что весь политический класс Европы, да и весь мир должен понять смысл этого голосования. Под этим он имел в виду, что крайне правый Национальный фронт во главе с Марин Ле Пэн набрал на удивление почти 18 %, заняв третье место после Олланда и Саркози.

Это вызвало беспокойство в других европейских странах. Так, канцлер ФРГ  Ангела Меркель назвала этот результат «тревожным знаком».

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