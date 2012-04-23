На Украине партии объединились в единую коалицию

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23 апреля 2012, 17:35 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

фото с сайта wek.com.ua

На Украине оппозиционные партии создали единую коалицию, в которую вошли партии "Фронт перемен" и "Батькивщина". Кроме них в объединенной оппозиции еще 4 партии: "Народный рух Украины", "Народная самооборона", "За Украину!" и "Реформы и порядок".

В понедельник первый заместитель председателя "Батькивщины" Александр Турчинов озвучил декларацию единства: "Мы заявляем о нашем объединении для победы на парламентских выборах, возобновлении на Украине демократии и справедливости. Наши политические силы формируют общий список на выборах и согласуют своих кандидатов в мажоритарных округах".

В декларации говорится, что украинское законодательство запрещает участие в выборах блоков, поэтому единый список оппозиции будет сформирован на основе партии "Батькивщина", как наиболее рейтинговой оппозиционной силы. Список возглавит Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк - как самые рейтинговые оппозиционные политики.

Александр Турчинов также сообщил: "Мы сформируем в новой Верховной раде демократическое большинство, ограничим всевластие Виктора Януковича и вернем власть украинскому народу. После парламентских выборов мы продолжим совместно работать и обеспечим победу демократических сил на выборах президента", - цитирует Турчинова Интерфакс.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко, которая в настоящее время отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, заявила, что объединенная украинская оппозиция, созданная сегодня, должна победить на парламентских выборах 2012 года, после чего объединенная оппозиция начнет процедуру импичмента президента Украины Виктора Януковича.