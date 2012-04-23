Губернатор Ленобласти Сердюков может уйти в отставку до инаугурации Путина

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23 апреля 2012, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков может уйти в отставку в ближайшие две недели. В качестве претендентов на пост Сердюкова Александр Худилайнен, Константин Патраев и Александр Дрозденко.

В настоящее время руководство страны рассматривает вариант досрочного прекращения полномочий Сердюкова. "Этот процесс может продлиться до 6 мая", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Напомним, 7 мая состоится инаугурация вновь избранного президента России Владимира Путина. В качестве альтернативных кандидатов на пост главы Ленинградской области рассматривается спикер регионального парламента Александр Худилайнен, глава Выборгского района области Константин Патраев и вице-губернатор Александр Дрозденко.